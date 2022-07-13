Запорожская ВГА заявила, что Украина проводила на региональной АЭС запрещенные опыты
Запорожская ВГА сообщила, что Украина проводила на региональной атомной электростанции, пока она была под контролем ВСУ, запрещенные опыты.
Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов 13 июля сказал, что, когда Запорожская АЭС находилась под контролем Украины, на ней проводились запрещенные опыты.
Никаких доказательств своих слов он не предоставил.
По его словам, режим Порошенко-Зеленского санкционировал разнообразные опыты на АЭС.
Одним из экспериментов было использование большого количества ядерного топлива, которое не необходимо для работы реакторов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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