Северная Корея произвела выстрел из РСЗО в сторону Желтого моря

КНДР выстрелила из ракетной системы залпового огня в сторону Желтого моря, зафиксирован след от одного выстрела.

Агентство Рёнхап 13 июля сообщило, что южнокорейские военные обнаружили артиллерийский след от северокорейского РСЗО.

Снаряд был направлен в сторону Желтого моря.

Ранее о двух выстрелах реактивных систем залпового огня стало известно 10 июля после сообщения Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Они пояснили, что южнокорейские вооруженные силы следят за действиями КНДР.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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