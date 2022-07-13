Северная Корея произвела выстрел из РСЗО в сторону Желтого моря
КНДР выстрелила из ракетной системы залпового огня в сторону Желтого моря, зафиксирован след от одного выстрела.
Агентство Рёнхап 13 июля сообщило, что южнокорейские военные обнаружили артиллерийский след от северокорейского РСЗО.
Снаряд был направлен в сторону Желтого моря.
Ранее о двух выстрелах реактивных систем залпового огня стало известно 10 июля после сообщения Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.
Они пояснили, что южнокорейские вооруженные силы следят за действиями КНДР.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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