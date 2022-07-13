Северная Корея произвела выстрел из РСЗО в сторону Желтого моря

КНДР выстрелила из ракетной системы залпового огня в сторону Желтого моря, зафиксирован след от одного выстрела.

Агентство Рёнхап 13 июля сообщило, что южнокорейские военные обнаружили артиллерийский след от северокорейского РСЗО.

Снаряд был направлен в сторону Желтого моря.

Ранее о двух выстрелах реактивных систем залпового огня стало известно 10 июля после сообщения Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

Они пояснили, что южнокорейские вооруженные силы следят за действиями КНДР.