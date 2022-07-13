Россия и ЕС договорились о возобновлении транзита товаров в Калининград
Транзит товаров в Калининград через территорию Литвы в скором времени будет восстановлен.
Некоторое время назад правительство Литвы объявило о запрете транзита через свою территорию российских грузов в Калининград, де-факто объявив транспортную блокаду города.
С тех пор давление лишь усиливалось, а Литва добавляла в этот список все больше товаров, перевозить которые нельзя.
Затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал разобраться с ситуации с возобновить поставки товаров в Калининград.
Теперь же стало известно, что Евросоюз и Российская Федерация смогли прийти к компромиссу и транзит будет возобновлен.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия", Европа предоставила гарантии возобновление транзита товаров.
"ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву, сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ", - пишет РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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