Россия и ЕС договорились о возобновлении транзита товаров в Калининград

Транзит товаров в Калининград через территорию Литвы в скором времени будет восстановлен.

Некоторое время назад правительство Литвы объявило о запрете транзита через свою территорию российских грузов в Калининград, де-факто объявив транспортную блокаду города.

С тех пор давление лишь усиливалось, а Литва добавляла в этот список все больше товаров, перевозить которые нельзя.

Затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал разобраться с ситуации с возобновить поставки товаров в Калининград.

Теперь же стало известно, что Евросоюз и Российская Федерация смогли прийти к компромиссу и транзит будет возобновлен.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Известия", Европа предоставила гарантии возобновление транзита товаров.

"ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву, сообщают "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ", - пишет РИА.