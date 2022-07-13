Infodefensa: Испания передаст Украине 10 танков Leopard 2A4

Вооруженные силы Украины получат от Испании 10 немецких танков Leopard 2А4.

Министерство обороны Испании заявило о готовности передать Украине немецкие танки Leopard 2A4.

При этом, отмечает издание Infodefensa, сама Испания уже давно не использует данные боевые машины - они законсервированы и хранятся на складах.

Данная модель немецкого танка Leopard является устаревшей и снятой с боевого дежурства в Испании и Германии.

Также Испания передаст несколько десятков бронетранспортеров М113.

Однако, отмечается в сообщении, все это станет возможным лишь после получения оплаты со стороны Киева.

Опубликовано: Николай Скира

 

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