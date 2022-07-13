Infodefensa: Испания передаст Украине 10 танков Leopard 2A4
Вооруженные силы Украины получат от Испании 10 немецких танков Leopard 2А4.
Министерство обороны Испании заявило о готовности передать Украине немецкие танки Leopard 2A4.
При этом, отмечает издание Infodefensa, сама Испания уже давно не использует данные боевые машины - они законсервированы и хранятся на складах.
Данная модель немецкого танка Leopard является устаревшей и снятой с боевого дежурства в Испании и Германии.
Также Испания передаст несколько десятков бронетранспортеров М113.
Однако, отмечается в сообщении, все это станет возможным лишь после получения оплаты со стороны Киева.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
ВСУ ракетами HIMARS обстреляли мирные районы Луганска
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
ЕС снял запрет Литвы на транзит российских товаров в Калининград
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко