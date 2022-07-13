Жена Александра Реввы приобрела элитные апартаменты в «Москва-Сити»
Супруга известного шоумена стала владелицей недвижимости в 250 квадратов за 170 миллионов российских рублей.
Как сообщает СтарХит, журналисты выяснили, что сделка была совершена еще в конце июня. Элитная недвижимость расположена на 57-м этаже Neva Towers в «Москва-Сити».
По данным экспертов, квадратный метр здесь стоит около 650-700 тысяч рублей, значит, стоимость квартиры около 160-170 миллионов рублей.
Издание уточняет, что новая квартира - не единственная дорогая недвижимость шоумена. У него есть дом в Подмосковье в 50 километрах от МКАД. Дизайн коттеджа в 250 квадратных метров Ревва продумывал вместе с супругой.
Кроме того, по неофициальным данным, в минувшем году шоумен раскошелился на апартаменты в Дубае. Даже по самым скромным прикидкам, квартира стоит 42 миллионов рублей, и она дала звезде Comedy Club вид на жительство в ОАЭ.
Журналисты подсчитали, что в 2021 году Александр Ревва заработал порядка 4,1 миллиона долларов. Он не раз попадал в ТОП-20 наиболее высокооплачиваемых шоуменов России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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