Жена Александра Реввы приобрела элитные апартаменты в «Москва-Сити»

Супруга известного шоумена стала владелицей недвижимости в 250 квадратов за 170 миллионов российских рублей.

Как сообщает СтарХит, журналисты выяснили, что сделка была совершена еще в конце июня. Элитная недвижимость расположена на 57-м этаже Neva Towers в «Москва-Сити».

По данным экспертов, квадратный метр здесь стоит около 650-700 тысяч рублей, значит, стоимость квартиры около 160-170 миллионов рублей.

Издание уточняет, что новая квартира - не единственная дорогая недвижимость шоумена. У него есть дом в Подмосковье в 50 километрах от МКАД. Дизайн коттеджа в 250 квадратных метров Ревва продумывал вместе с супругой.

Кроме того, по неофициальным данным, в минувшем году шоумен раскошелился на апартаменты в Дубае. Даже по самым скромным прикидкам, квартира стоит 42 миллионов рублей, и она дала звезде Comedy Club вид на жительство в ОАЭ.

Журналисты подсчитали, что в 2021 году Александр Ревва заработал порядка 4,1 миллиона долларов. Он не раз попадал в ТОП-20 наиболее высокооплачиваемых шоуменов России.