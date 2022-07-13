ЕС снял запрет Литвы на транзит российских товаров в Калининград

Евросоюз отменил решение Литвы о запрете транзита российских товаров в Калининград.

Руководство Европейского Союза отменила решение правительство Литвы о наложении запрета на транзит российских товаров в Калининград.

Как стало известно, Россия и ЕС смогли договориться о возобновлении поставок и снятии объявленной Вильнюсом транспортной блокады города.

При этом отмечается, что гарантии, которые предоставил Евросоюз, полностью удовлетворили представителей России.

"ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву", - пишут РИА Новости со ссылкой на "Известия".

Напомним, что ранее Жозеп Боррель пообещал разобраться с введенным Литвой запретом на транзит грузов из РФ в Калининград.

Опубликовано: Николай Скира

 

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