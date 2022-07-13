Украина получит 10 немецких танков Leopard 2A4
Украинские войска могут получит от Испании немецкие танки типа Leopard 2A4.
Вооруженные силы Испании могут отправить в Украину в качестве военной помощи 10 устаревших немецких танков Leopard 2A4.
При этом стоит отметить, что данные боевые машины сняты с вооружения в самой Испании и давно законсервированы.
Многие из них требуют серьезного ремонта. Испания же отказывается их отправлять в Украину до получения оплаты. Сумма контракта может доходить до 15 миллионов долларов.
Также ВСУ могут получить от Испании американские бронетранспортеры М113 количестве 30 штук.
Опубликовано: Николай Скира
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