Испания отказалась бесплатно передавать Украине устаревшие немецкие танки Leopard

Мадрид не намерен бесплатно отправлять в Украине старые немецкие танки Leopard 2A4.

Испания в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины может передать немецкие танки устаревшей модели Leopard 2A4.

К удивлению киевских властей, испанцы отказались передавать Украине данные танки бесплатно.

Как сообщили в Министерстве обороны Испании, передача техники будет возможна лишь после заключения соответствующих контрактов и получения оплаты.

Сделка оценивается в сумму от 5 до 15 миллионов долларов в зависимости от состояние техники и требуемого ремонта, а также наличия запчастей.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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