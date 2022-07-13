Испания отказалась бесплатно передавать Украине устаревшие немецкие танки Leopard
Мадрид не намерен бесплатно отправлять в Украине старые немецкие танки Leopard 2A4.
Испания в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины может передать немецкие танки устаревшей модели Leopard 2A4.
К удивлению киевских властей, испанцы отказались передавать Украине данные танки бесплатно.
Как сообщили в Министерстве обороны Испании, передача техники будет возможна лишь после заключения соответствующих контрактов и получения оплаты.
Сделка оценивается в сумму от 5 до 15 миллионов долларов в зависимости от состояние техники и требуемого ремонта, а также наличия запчастей.
Опубликовано: Николай Скира
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