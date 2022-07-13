Какими деньгами ворочали кознокрады Китая и почему они вошли в историю

Казнокрадство даже вошло в народный фольклор страны , а некоторые коррупционеры "прославились" на века.

Коррупция в Китае уходит корнями в далекое прошлое. И кажется неистребимой: не помогает даже смертная казщнь и огромные тюремные сроки.

Казнокрадство даже вошло в народный фольклор, а некоторые коррупционеры "прославились" на века. Кто эти люди, чьи "подвиги" со знаком минус сохраняются в истории?

Хэшэнь (1750-1799)

Самый известный коррупционер Китая - выходец из достойного рода. Маньчжур по происхождению, свою карьеру он начал с простого телохранителя, однако сумел привлечь внимание самого императора Цяньлуня.

В итоге очень быстро дослужился до премьер-министра, то есть по факту был правителем Китая при 70-летнем императоре. Занимая до 20 высших госпостов, держал в своих руках всю власть.

Госаппарат при Хэшэне быстро деградировал: на продажу были выставлены все должности, земли, титулы, звания. От тотального воровства оскудела казна. От полного разорения страну спасла только смерть императора. Новый правитель сразу же арестовал Хэшэня и приговорил его к смертной казни.

Состояние чиновник-вора потрясло казначеев: оно оценивалось в сумму, которая равна 8-летнему доходу всего государства Цин (в современном эквиваленте около 270 миллиардов долларов).

В плане материальных ценностей коррупционер владел дворцом, в котором 3000 комнат, 32 км² земли, драгоценными слитками. А взамен империи Цин достались отсталая армия, еле работающая экономика и разваленный госаппарат.

Ли Ляньин (1848-1911)

Должность главного евнуха императрицы Цыси дала возможность Ли Ляньину почти безграничные возможности в деле управления государством и личного обогащения.

При участии Ли строились дворцы, продавались должности. Когда госпожа умерла, Ли Ляньин ушел на пенсию, он умер своей смертью.

По рассказам придворных, только во дворце императора у Ли было припрятано 120 тонн серебра. Для сравнения: чиновнику среднего ранга тогда полагалось 60 таэлей серебра в месяц.

Вэй Чжунсян (1568-1627)

Он считается одним из самых могущественных евнухов в истории Китая. Вершиной его карьеры стала служба при императоре Тяньци.

Вэй Чжунсян возводил храмы и золотые статуи в собственную честь по всей стране. Он запросил титул верховного князя, организовал собственную армию из 3 тысяч евнухов. Узнав, что будет арестован по приказу нового императора, Вэй покончил с собой.

Чжоу Юнкан (1942–н.в.)

Он был членом ЦК КПК и Политбюро Китая, министром общественной безопасности. Считался самым высокопоставленным чиновником нового Китая. Юнкан был главной опорой лидера Китая Цзын Цзэминя, который управлял страной с 1993 по 2003 годы.

В 2014-м году в Китае прошла проверка высокопоставленных чиновников на коррупцию. У родственников Юнкана изъяли ценности и активы общей стоимостью 14,5 миллиарда долалров. Сам чиновник осужден на пожизненное заключение.

Бо Силай (1949–н.в.)

У него были посты губернатора провинции Ляонин, министра торговли страны, главы города Чунцин. Управлял одним из самых крупных мегаполисов страны, Бо Силай руководил борьбой с организованной преступностью, проводил экономические реформы и сглаживал разрыв в благосостоянии граждан.

В ходе скандалов в 2012-13 годах его обвинили в превышении власти и коррупции. Решением суда Бо Силай был приговорен к пожизненному заключению. Суд доказал получение им взятки в 3,5 млн долларов, хищение около 800 тысяч долларов госсредств.

Чжан Шугуан (1956–н.в.)

Инженер-железнодорожник сделал большую карьеру и занял пост замглавного инженера железных дорог Китая. Он также был одним из конструкторов высокоскоростной китайской железки.

Сумел сумел успешно вывезти за границу 2,8 миллиарда долларов. В 2014-м его приговорили к смертной казни условно, он до сих пор под стражей.

Хуан Шэн (1958–н.в.)

На пике партийной карьеры Хуан Шэн занимал должность замглавы провинции Шаньдун. В суде в 2017 году доказаны факты получения им взяток на 1,97 млн долларов.

Каждой из своих 46 любовниц он подарил по квартире. В его личном владении также было несколько домов, а состояние оценивалось в 9 млрд долларов. Суд приговорил Шэна к пожизненному заключению.