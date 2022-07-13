Белый дом признал, что США организовывали госперевороты по всему миру

Соединенные Штаты организовывали государственные перевороты в странах по всему миру.

Советник бывшего президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон дал интервью телеканалу CNN.

Во время беседы с журналистом канала Болтон признал факт организации Вашингтонов государственных переворотов по всему миру.

По его словам, он лично занимался процессами смены власти. Болтон уточнил, что это касается не США, а других стран мира.

"Как человек помогавший с планированием государственных переворотов — не здесь, но в других частях света... Это требует большого количества работы", — заявил Болтон.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 