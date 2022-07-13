Белый дом признал, что США организовывали госперевороты по всему миру
Соединенные Штаты организовывали государственные перевороты в странах по всему миру.
Советник бывшего президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон дал интервью телеканалу CNN.
Во время беседы с журналистом канала Болтон признал факт организации Вашингтонов государственных переворотов по всему миру.
По его словам, он лично занимался процессами смены власти. Болтон уточнил, что это касается не США, а других стран мира.
"Как человек помогавший с планированием государственных переворотов — не здесь, но в других частях света... Это требует большого количества работы", — заявил Болтон.
Опубликовано: Николай Скира
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