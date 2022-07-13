Авраам Руссо рассказал, как его преследует неадекватная фанатка

Она ездит за артистом по его концертам, пытается подняться на сцену и приблизиться к звезде на шоу с его участием.

Певец Авраам Руссо рассказал, как на него нападали поклонники. Много лет за ним также следит странная неадекватная женщина.

Она ездит за ним по концертам. Но не просто наслаждается музыкой, а предпринимает попытки подняться на сцену. На одном из последних шоу фанатка подошла к артисту слишком близко прошептала ему прямо в ухо: «Сколько можно уже?», сообщает Вокруг ТВ.

Но это не все приключения Руссо. На концерте в Алма-Ате он лишился часов из белого золота, с бриллиантовыми вставками. В тот день после выступления в гримерку ломились толпы народу, а часы лежали на столе и потом исчезли.

А в 2004-м артист пострадал в драке. Его похитили и избили - все ради подписания особого концертного контракта. Руссо получил три ранения, но смог доехать до больницы, где звезду экстренно прооперировали.

После этого возникла проблема, которую Авраам не может решить по сей день - в его ноге нарушено кровообращение.