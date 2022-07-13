Президент Шри-Ланки смог сбежать на Мальдивы на военном спецрейсе

Президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса смог покинуть страну на военном спецрейсе, вылетев из аэропорта Коломбо на Мальдивские острова.

Утром в среду он вылетел из международного аэропорта Коломбо со своей женой и телохранителем на борту Ан-32, сообщили AFP представители иммиграционной службы.

«Их паспорта были проштампованы, и они сели на этот специальный рейс ВВС», — сообщил агентству сотрудник иммиграционной службы.

Сотрудник аэропорта в Мале, столице Мальдивских островов, сообщил, что самолет приземлился и что трое пассажиров были доставлены в сопровождении полиции в пункт назначения, который не разглашается.

73-летний Готабай Раджапакса должен подать в отставку в среду, 13 июля.