Барака Обаму номинировали на премию «Эмми», как лучшего рассказчика
60-летний экс-президент США Барак Обама был номинирован на премию «Эмми», за ораторское мастерство.
В гонке за самой желанной в мире телевизионной наградой Обама может рассчитывать на награду в категории «Лучший рассказчик». Номинанты были объявлены во вторник в Лос-Анджелесе.
44-й президент США был номинирован за озвучку в документальном сериале Netflix «Наши великие национальные парки».
В пятисерийном сериале, сопродюсером которого также является Обама, он представляет национальные парки со всего мира.
Среди других номинантов в этой категории — Дэвид Аттенборо, Лупита Нионго, Карим Абдул-Джаббар и В. Камау Белл.
Победители премии «Эмми» будут объявлены на гала-концерте в Лос-Анджелесе 12 сентября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Барака Обаму номинировали на премию «Эмми», как лучшего рассказчика
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