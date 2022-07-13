Барака Обаму номинировали на премию «Эмми», как лучшего рассказчика

60-летний экс-президент США Барак Обама был номинирован на премию «Эмми», за ораторское мастерство.

В гонке за самой желанной в мире телевизионной наградой Обама может рассчитывать на награду в категории «Лучший рассказчик». Номинанты были объявлены во вторник в Лос-Анджелесе.

44-й президент США был номинирован за озвучку в документальном сериале Netflix «Наши великие национальные парки».

В пятисерийном сериале, сопродюсером которого также является Обама, он представляет национальные парки со всего мира.

Среди других номинантов в этой категории — Дэвид Аттенборо, Лупита Нионго, Карим Абдул-Джаббар и В. Камау Белл.

Победители премии «Эмми» будут объявлены на гала-концерте в Лос-Анджелесе 12 сентября.