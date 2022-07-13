В Германии ряд регионов больше не может быть заселен

Глава управления гражданской защиты (BBK) Ральф Тислер считает, что некоторые регионы Германии  больше не могут быть заселены из-за экстремальных погодных явлений.

«Как сторонник гражданской защиты, я говорю, что некоторые районы не могут быть заселены из-за изменения климата и острой угрозы штормов и наводнений. Это касается прибрежных районов», — заявил Тислер. «И в Германии нет региона, на который не стоило бы обратить внимание в этом контексте», — пояснил Тислер.

В результате наводнения год назад в земле Рейнланд-Пфальц погибло не менее 135 человек, а в земле Северный Рейн-Вестфалия — 49 человек.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фазер готовит доклад по  вопросам  гражданской защиты в среду в Берлине по случаю годовщины чрезвычайной ситуации.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 