В Германии ряд регионов больше не может быть заселен
Глава управления гражданской защиты (BBK) Ральф Тислер считает, что некоторые регионы Германии больше не могут быть заселены из-за экстремальных погодных явлений.
«Как сторонник гражданской защиты, я говорю, что некоторые районы не могут быть заселены из-за изменения климата и острой угрозы штормов и наводнений. Это касается прибрежных районов», — заявил Тислер. «И в Германии нет региона, на который не стоило бы обратить внимание в этом контексте», — пояснил Тислер.
В результате наводнения год назад в земле Рейнланд-Пфальц погибло не менее 135 человек, а в земле Северный Рейн-Вестфалия — 49 человек.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фазер готовит доклад по вопросам гражданской защиты в среду в Берлине по случаю годовщины чрезвычайной ситуации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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