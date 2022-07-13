Стоматолог оценил стоимость зубов Наташи Королевой
По мнению эксперта, роскошная улыбка артистки могла обойтись ей в 5 миллионов российских рублей.
Красивая улыбка могла стоить Наташе Королевой около 5 миллионов рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на стоматолога Дмитрия Богуславского.
Такая сумма названа, исходя из того, что артистка лечится у самых лучших мастеров России.
Богуславский также отметил неестественную «голубизну» зубов Королевой. Сколко именно из них сделано в кабинете стоматолога, утверждать сложно - по его мнению, вероятно, певица не раз прибегала к протезированию.
Назвать точную сумму вставленного зуба нереально: цены услуг у малоопытных стоматолов и специалистов с именем и стажем варьируются от 25 до 150 тысяч рублей.
Издание также напомнило, что ранее звезда рассказала фанатам, что страдает от крапивницы. Впервые заболевание у нее проявилось в 23 года, и с тех пор пятна то появляются, то исчезают.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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