Стоматолог оценил стоимость зубов Наташи Королевой

По мнению эксперта, роскошная улыбка артистки могла обойтись ей в 5 миллионов российских рублей.

Красивая улыбка могла стоить Наташе Королевой около 5 миллионов рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на стоматолога Дмитрия Богуславского.

Такая сумма названа, исходя из того, что артистка лечится у самых лучших мастеров России.

Богуславский также отметил неестественную «голубизну» зубов Королевой. Сколко именно из них сделано в кабинете стоматолога, утверждать сложно - по его мнению, вероятно, певица не раз прибегала к протезированию.

Назвать точную сумму вставленного зуба нереально: цены услуг у малоопытных стоматолов и специалистов с именем и стажем варьируются от 25 до 150 тысяч рублей.

Издание также напомнило, что ранее звезда рассказала фанатам, что страдает от крапивницы. Впервые заболевание у нее проявилось в 23 года, и с тех пор пятна то появляются, то исчезают. 

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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