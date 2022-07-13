Экстренное заседание Госдумы связано с планом США «разделить» Россию

На внеочередном заседании ГД РФ 15 июля обсудят вопрос урегулирования кризиса на Украине.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что экстренное заседание Госдумы связано с подготовкой США к «разделу» России.

Вашингтон представил некий проект «деколонизации России», который требует серьезных ответных мер.

По мнению Леонкова на рассмотрение депутатского корпуса вынесены 60 неотложных вопросов по защите целостности государства.

В американской доктрине деколонизации Россия должна быть поделена на отдельные республики, которые могут появиться на территории Сибири, Дальнего Востока, Кавказа и других национально-целостных регионов Федерации, отметил эксперт.

Поэтому реакция Кремля на эти планы Вашингтона должна быть незамедлительной. Но прежде всего необходимо достичь конечных целей СВО, считает эксперт.