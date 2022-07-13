Виктория Боня разбилась в горном ущелье Иордании

Светская львица решила устроить прогулку на лошади, но не удержалась и упала прямо на камни.

Виктория Боня сообщала в соцсетях, что планирует маршрут по Иордании.

Ради острых ощущений путешественница решила проехать на лошади по горному ущелью. Но затея не удалась: Виктория упала с лошади прямо на камни.

В личном блоге она показала свои травмы и написала: "Хорошо, что хотя бы с обрыва не улетела вниз".

Подписчики считают, что звезде еще повезло, и падение с лошади могло закончиться куда хуже. Фанаты не сомневаются, что Боне чудом удалось не получить серьезные травмы.

"Бонечка, береги себя, ты наше ясно солнышко», "Вика, есть у тебя ангел", - цитирует поклонников Экспресс газета".

Однако нашлись и критики. В частности, один из подписчиков заподозрил Викторию во лжи - мол, как она могла упасть, если владеет необходимыми навыками? Но звезда опровергла это утверждение, заявив, что верховой ездой занимается не она, а ее дочь.