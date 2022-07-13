Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках сотен БПЛА в Россию
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опроверг поставки ВС России беспилотных средств и авиации.
«Тегеран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Украине», - заявил глава иранской дипломатии.
Ранее сообщалось, что Иран готов поставить для нужд российской армии сотни беспилотников класса «камикадзе».
19 июля в Тегеране пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции на которой будут обсуждаться проблемы Ближневосточного региона и другие стратегические вопросы трехстороннего сотрудничества.
Во время саммита в Тегеране пройдут и двусторонние встречи глав государств участников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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