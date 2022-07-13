Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставках сотен БПЛА в Россию

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян опроверг поставки ВС России беспилотных средств и авиации.

«Тегеран избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации на Украине», - заявил глава иранской дипломатии.

Ранее сообщалось, что Иран готов поставить для нужд российской армии сотни беспилотников класса «камикадзе».

19 июля в Тегеране пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции на которой будут обсуждаться проблемы Ближневосточного региона и другие стратегические вопросы трехстороннего сотрудничества.

Во время саммита в Тегеране пройдут и двусторонние встречи глав государств участников.