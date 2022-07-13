Корица заменяет инсулин: как специя может помочь в борьбе с диабетом

Корица нам примечательна как вкусная специя, но вот о ее необычных свойствах в качестве помощи при сахарном диабете было установлено совсем недавно.

Корица - одна из самых любимых специй в мире. Она привлекает своим неповторимым ароматом, который имеет сладковато-пряный привкус. Ее можно добавить как в выпечку, так и к вторым блюдам.

Но еще большую особенность имеет корица за счет того, что она помогает бороться с диабетом. Она обладает противомикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Не смотря на то, что исследования еще не доведены до конца, но результаты уже становятся многообещающими. Исходя из полученных выводов, корица продемонстрировала потенциал в снижении уровня сахара в крови у диабетиков.

Ее можно использовать в качестве дополнительного помощника в борьбе к инсулину.

Как корица может воздействовать на инсулин

Как известно, при сахарном диабете 2 типа, нарушается процесс синтезирования инсулина. Это приводит к снижению метаболизма углеводов, и увеличению концентрации уровня глюкозы в крови. Интересно то, что корица способна заменять инсулин в человеческом организме.

Это улучшает чувствительность организма к инсулину и способствует более плавному переносу глюкозы. Таким образом, корица имеет потенциал в качестве альтернативного средства не только для диабетиков, но и для людей с преддиабетом или с начальными признаками резистентности к инсулину.