Лукашенко уверен в продолжении диалога с Черногорией
Президент Беларуси выразил уверенность в продолжении диалога с Черногорией в своем поздравлении президенту Джукановичу с Днем государственности.
Лукашенко в своем поздравлении выразил уверенность, что в современных условиях любое государство должно укреплять свою независимость и самостоятельно принимать решения о внешнеполитических связях.
«Убежден, что мы преодолеем неблагоприятную политическую конъюнктуру, а доброжелательные отношения, деловые и культурные контакты белорусов и черногорцев послужат надежной основой для расширения плодотворного межгосударственного сотрудничества», — отметил Лукашенко в своем послании.
Несмотря на санкционное давление Запада с 2020 года Беларусь стремится поддерживать дружественные отношения, если не с политиками, то с народом соседних стран и бывших дружественных республик.
К примеру, режим безвизового посещения Беларуси открыт для граждан Польши с 1 июля.
Опубликовано: Тарас Медведев
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