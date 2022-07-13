Лукашенко уверен в продолжении диалога с Черногорией

Президент Беларуси выразил уверенность в продолжении диалога с Черногорией в своем поздравлении президенту Джукановичу с Днем государственности.

Лукашенко в своем поздравлении выразил уверенность, что в современных условиях любое государство должно укреплять свою независимость и самостоятельно принимать решения о внешнеполитических связях.

«Убежден, что мы преодолеем неблагоприятную политическую конъюнктуру, а доброжелательные отношения, деловые и культурные контакты белорусов и черногорцев послужат надежной основой для расширения плодотворного межгосударственного сотрудничества», — отметил Лукашенко в своем послании.

Несмотря на санкционное давление Запада с 2020 года Беларусь стремится поддерживать дружественные отношения, если не с политиками, то с народом соседних стран и бывших дружественных республик.

К примеру, режим безвизового посещения Беларуси открыт для граждан Польши с 1 июля.