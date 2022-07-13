Муж Нетребко разозлился из-за последнего скандала, связанного с именем жены

Оперный певец Юсиф Эйвазов, являющийся законным супругом Анны Нетребко, считает, что журналисты делают из мухи слона, раздувая мелкие скандалы.

Новый скандал, связанный с именем оперной дивы Анны Нетребко, не на шутку разгневал её мужа и коллегу по сцене Юсифа Эйвазова.

Певец обвиняет представителей СМИ в раздувании мелочных конфликтов. Эйвазов утверждает, что его суженой "шьют" оскорбление собственных фанатов только для того, чтобы искусственно создать сенсацию с громкими заголовками.

Исполнитель уверен, что журналисты постоянно перегибают палку. Юсиф написал всё, что думает о представителях средств массовой информации в своих социальных сетях.

Бумагомараки и лгуны. Даже не гнушаются федеральными каналами и грязью. Пачкая прежде всего самих себя. Плюнь и разотри, они никто и звать их никак.

Оперный певец дал совет останавливать внимание на достойных инфоповодах, а не заниматься "перемыванием костей" звёздам.

Напомним, что Нетребко вынудили оправдываться из-за её резких слов в адрес фанатов. Знаменитость утверждает, что все ее наполненные гневом фразы обращены только к недоброжелателям, которые поливают её грязью без конца.

Речь идёт об оскорблениях оперной певицы, когда та позволила себе после концерта выпить горячительных напитков. Пребывая в нетрезвом состоянии, звезда мировой сцены назвала своих недругов, как она утверждает, "долбоящерами".