В Японии суд обязал оператора Фукусимы возместить ущерб в 95 млрд евро
Экс-менеджеры опернатора Фукусимы Tepco приговорены к возмещению ущерба в размере 95 миллиардов евро, по данным местных СМИ.
Спустя одиннадцать лет после катастрофы на Фукусиме менеджеры оператора электростанции Tepco обязаны финансово исправить свои ошибки.
Токийский суд в среду приговорил четырех бывших должностных лиц поставщика электроэнергии Tepco к возмещению ущерба в размере 13 трлн иен (95 млрд евро) за неспособность предотвратить аварию на АЭС Фукусима в 2011 году, сообщают местные СМИ.
Это решение является кульминацией судебного процесса, начатого в 2012 году акционерами Tepco. Это первый случай, когда бывшие лидеры группы несут ответственность за катастрофу на Фукусима-дайити, которая произошла после цунами.
Как оператор Tepco столкнулась с многочисленными судебными разбирательствами, в том числе исками жителей, которые были вынуждены эвакуироваться из региона из-за радиации, порой в очень тяжелых условиях.
В 2019 году трое бывших руководителей Tepco, привлеченных к уголовной ответственности по искам эвакуированных из региона лиц, были оправданы судом первой инстанции. Однако истцы подали апелляцию на это решение.
В итоге пересмотра дел топ-менеджеров вновь привлекли к отвественности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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