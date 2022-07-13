MI-6 : В случае атаки ВСУ на Крымский мост Россия откроет огонь по польским аэродромам

Британская MI-6 предупредила Польшу, что РФ атакует ее аэродромы в случае обстрела Крымского моста.

Британская разведка передала Киеву сведения о планах ВС России нанести удары по целям в Польше, в случае, если комплексы HIMARS атакуют Керченский мост в Крыму.

Ранее Минобороны России предупредило, что в случае атаки ВСУ на Республику Крым будут приняты ответные меры и нанесен удар высокоточным оружием по центрам принятия решений.

Россия в начале СВО предупредила страны, которые поставляют вооружения на Украину, что получает право атаковать каналы поставок оружия не указывая, ограничивается ли она территорией Украины.