MI-6 : В случае атаки ВСУ на Крымский мост Россия откроет огонь по польским аэродромам
Британская MI-6 предупредила Польшу, что РФ атакует ее аэродромы в случае обстрела Крымского моста.
Британская разведка передала Киеву сведения о планах ВС России нанести удары по целям в Польше, в случае, если комплексы HIMARS атакуют Керченский мост в Крыму.
Ранее Минобороны России предупредило, что в случае атаки ВСУ на Республику Крым будут приняты ответные меры и нанесен удар высокоточным оружием по центрам принятия решений.
Россия в начале СВО предупредила страны, которые поставляют вооружения на Украину, что получает право атаковать каналы поставок оружия не указывая, ограничивается ли она территорией Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
Грабители проникли на молочную ферму и похитили оттуда дорогой сыр
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
В Германии со стройки украли медный кабель на 100 тыс. евро
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко