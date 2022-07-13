Собака, гулявшая с хозяевами возле польского Валбжих, неожиданно откопала ценный клад

Собака по кличке Кайтуш, гулявшая с хозяевами недалеко от Валбжиха (Польша), неожиданно принялась рыться в земле и откопала клад.

Добычей животного стал полуразрушенный горшок с монетами, которые уже осмотрели археологи под предводительством инспектора памятников старины Марека Ковальски. Найденное сокровище — это монеты 13-го века, известные как брактеаты (тонкие монетки с тиснением только с одной стороны).

Многие брактеаты пошли в более поздние времена на переплавку, а потому клад Кайтуша уникален. Монеты довольно хорошо сохранились, и на чётких изображениях можно разглядеть грифонов, русалок и ангелов, а также архитектурные элементы — такие, как башни и стены.

Считается, что это самый крупный клад, найденный в Польше за последние 100 лет. Сначала старинные деньги будут тщательно изучены, а после займут достойное место на музейных полках.

Однако, в интернете появилось немало комментариев от скептиков, которые уверены, что горшок с монетами нашёл некий человек с металлоискателем, а вовсе не рывшаяся в земле собака.

На это археологи лишь разводят руками. С ними связался хозяин Кайтуша, который рассказал именно такую версию событий. Проверить это невозможно, но и сомневаться в словах владельца собаки тоже нет особенных оснований.