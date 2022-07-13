Жена пришила ленивого мужа к дивану и этот тренд набирает популярность

Житель Шаньдуна (Китай) был потрясён, когда проснулся после приятной дрёмы на диване и понял, что не может пошевелиться.

Дело было в мести супруги мужчины, которой надоело, что благоверный настолько ленив, что всё свободное время проводит на любимом диване, вставая только для того, чтобы принять пищу и сходить в туалет.

Дама решила пришить одежду спящего мужа к обивке дивана.

Она призналась, что, занимаясь этим странным «рукоделием», чувствовала, как её стресс и обиды растворяются. Чуть позже папой занялись шаловливые детишки, который раскрасили его ногти на ногах в разные цвета.

Герою этой истории надо отдать должное — он оценил комизм того нелепого положения, в которое попал.

Мужчина расхохотался, и к нему присоединились супруга и дети. Многие пользователи интернета, узнавшие о курьёзном случае, похвалили даму за придуманное «творческое» наказание — остаётся надеяться, что оно подействует.