Жена пришила ленивого мужа к дивану и этот тренд набирает популярность
Житель Шаньдуна (Китай) был потрясён, когда проснулся после приятной дрёмы на диване и понял, что не может пошевелиться.
Дело было в мести супруги мужчины, которой надоело, что благоверный настолько ленив, что всё свободное время проводит на любимом диване, вставая только для того, чтобы принять пищу и сходить в туалет.
Дама решила пришить одежду спящего мужа к обивке дивана.
Она призналась, что, занимаясь этим странным «рукоделием», чувствовала, как её стресс и обиды растворяются. Чуть позже папой занялись шаловливые детишки, который раскрасили его ногти на ногах в разные цвета.
Герою этой истории надо отдать должное — он оценил комизм того нелепого положения, в которое попал.
Мужчина расхохотался, и к нему присоединились супруга и дети. Многие пользователи интернета, узнавшие о курьёзном случае, похвалили даму за придуманное «творческое» наказание — остаётся надеяться, что оно подействует.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия Украины обстреляла из миномётов село Белая Берёзка в Брянской области РФ
Грабители проникли на молочную ферму и похитили оттуда дорогой сыр
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
В Германии со стройки украли медный кабель на 100 тыс. евро
Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба ВС Беларуси Шкиренко