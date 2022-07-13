Гигантская пряжка для ремня попала в Книгу рекордов Гиннеса
Компания «Montana Silversmiths» (Колумбус, Монтана, США) стремится отдать дань уважения ковбойскому стилю жизни.
Именно поэтому они создали пряжку для ремня, диаметр которой составляет 4,5 метров.
Гигантскую пряжку перевезли в выставочный зал в Далласе (Техас, США), где на неё смогли полюбоваться представители Книги рекордов Гиннеса, официально признавшие, что пряжка является самой большой в мире.
Из-за величины этого аксессуара его пришлось транспортировать в разобранном виде, и только на месте четыре составляющих части соединили.
Джуди Вагнер, директор по маркетингу «Montana Silversmiths», рассказала, что пряжка — это идеальный способ прославить индустрию ковбойской моды, а также продемонстрировать ковбойский образ жизни в культовых модных тенденциях.
Также Джуди назвала рекордную пряжку результатом тяжёлой работы многих людей, которые теперь могут гордиться, что создали настолько потрясающую вещь.
Опубликовано: Антон Райт
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