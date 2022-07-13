В Германии со стройки украли медный кабель на 100 тыс. евро

Полиция Кельстербахе сообщает о крупной краже медного кабеля со строительной площадки.

Преступники украли около 1400 метров медного кабеля с крупной строительной площадки во вторник вечером, как сообщило в среду полицейское управление на юге Гессена.

Предположительно, они использовали грузовик, говорится в сообщении.

Согласно информации, сумма ущерба предварительно составляет 100 тысяч евро.

Сейчас полиция ищет возможных свидетелей.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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