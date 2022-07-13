Грабители проникли на молочную ферму и похитили оттуда дорогой сыр

Ограбление произошло на молочной ферме в Норд-Брабанте (Нидерланды), ведь мишенью преступников стал сыр.

Хорошо организованная группа злоумышленников ворвалась на территорию фермы, очень быстро нагрузила автобус сыром и скрылась — ущерб оценивается примерно в 23000 долларов.

Несмотря на странность подобного преступления, оно не является такой уж редкостью для голландских сыроделов.

Тео Деккер, председатель Голландской ассоциации производителей молочных продуктов, рассказал, что сыр является привлекательной добычей для грабителей — его можно вывести за границу и продать.

Последнее преступление случилось после того, как у фермеров было несколько «лет тишины». Опасаясь того, что жертвами банды могут стать и другие фермы,

Тео призвал сыроделов проявлять бдительность и оснастить помещения камерами видеонаблюдения.

Также существует практика маркировки сыра, когда в корку вдавливаются микрочипы, после чего перемещения украденного продукта можно отследить, плюс есть гарантия, что в Нидерландах его точно не удастся продать.