Авиапассажир заявлял на досмотре, то что не знал, что в его трости находится меч

Сотрудники международного аэропорта Логан (Бостон, Массачусетс, США) сильно удивились, когда досматривали багаж некоего путешественника.

Авиапассажир был с тростью, и для всех стало большим сюрпризом, что внутри безобидной с виду тросточки скрывался меч.

При этом поразился даже сам владелец трости и холодного оружия. Мужчина рассказал, что приобрёл трость недавно, и понятия не имел, что она с начинкой.