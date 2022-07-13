Авиапассажир заявлял на досмотре, то что не знал, что в его трости находится меч

Сотрудники международного аэропорта Логан (Бостон, Массачусетс, США) сильно удивились, когда досматривали багаж некоего путешественника.

Авиапассажир был с тростью, и для всех стало большим сюрпризом, что внутри безобидной с виду тросточки скрывался меч.

При этом поразился даже сам владелец трости и холодного оружия. Мужчина рассказал, что приобрёл трость недавно, и понятия не имел, что она с начинкой.

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    Пассажир добровольно передал свою небезопасную тросточку сотрудникам полиции, после чего его беспрепятственно допустили на рейс.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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