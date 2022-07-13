Супруги из Японии, не могут договориться о фамилии и периодически то разводятся то снова женятся

Мужчина и женщина познакомились в 2016 году и через несколько месяцев решили пожениться, но не смогли договориться об общей фамилии, которую будут носить после брака.

Жизнь этих супругов из Хатиодзи (Япония) можно назвать довольно хлопотной, ведь каждые три года им приходится менять фамилию.

Законодательство гласит, что супруги должны быть однофамильцами, а невесте очень хотелось сохранить свою девичью фамилию.

В итоге пара нашла странный компромисс — каждые три года разводиться и жениться снова, оставляя после свадьбы то фамилию мужа, то фамилию жены.

Итак, они вступили в брак в 2016 году под фамилией мужа. В 2019 году они развелись и снова поженились, на сей раз взяв девичью фамилию женщины.

Летом этого года им снова предстоит пройти через развод и новый брак. Конечно, периодическая смена фамилии приводит и к неудобствам, и к путанице, но муж с женой сделали свой выбор.

Впрочем, у них имеется ещё одна альтернатива. Супруги могут развестись и заключить новый брак за границей, оставив каждый свою фамилию.

По возвращении в Японию герои могут обратиться в суд с просьбой признать их брак законным. Вполне может быть, что они так и поступят.