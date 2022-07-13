Отец сделал детям костюмы, и теперь выводит на прогулку, удивляя прохожих

Если вы увидите на улице мужчину, который вывел на прогулку целый отряд динозавров, не спешите жаловаться на галлюцинации.

Например, отец семейства из провинции Шаньдун (Китай) гуляет с ящерами регулярно, но речь идёт вовсе не об оживших доисторических монстрах.

Просто умелец изготовил для своих детей костюмы, так что теперь любой выход из дома получается незабываемым.

Конечно, подобная компания готова заставить обернуться любого прохожего. Да и пользователи соцсетей удивились той креативности, которую продемонстрировал мужчина, и назвали его отцом года.