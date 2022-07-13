Войска РФ ракетным ударом по Николаеву уничтожили 10 гаубиц «Гвоздика»

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в Николаеве

Российские Вооруженные силы нанесли ракетный удар по нескольким позициям украинских войск на территории города Николаев.

Первой целью российских ракет стал судостроительный завод. По нему нанесли удар ракетами воздушного базирования.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожены были 350 военнослужащих украинской армии, а также 20 единиц техники.

Второй удар был нанесен по пункту временной дислокации украинских солдат. Ракеты уничтожили 10 самоходных гаубиц "Гвоздика".

Также погибли 70 бойцов ВСУ, подбиты 10 единиц специальной техники.