Telegraph: Шотландия разместит украинских беженцев на судне

Шотландия расположит прибывших в страну украинских беженцев в каютах эстонского судна Victoria I.

13 июля британская газета The Daily Telegraph сообщает о том, что правительство Шотландии приняло решение о размещении прибывших для получения убежища украинских мигрантов на эстонском судне Victoria I пришвартованном в порту Лит в Эдинбурге.

Издательство отмечает, что беженцы из Украины будут жить по четыре человека в каютах, которые по размеру меньше, чем камеры в тюрьмах Шотландии. Представители шотландской власти объясняют такой радушный приём мигрантов тем, что в Шотландии нет свободного жилья для украинцев.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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