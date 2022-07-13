Роза Сябитова стала бабушкой

30-летняя дочь знаменитой телесвахи Ксения родила первую девочку в браке с мужем Максимом.

О том, что дочь известной телесвахи Розы Сябитовой в положении, все узнали в апреле. 60-летняя Роза Раифовна сама сообщила об этом на видеоплатформе Premier.

А сегодня она рассказала о том, что стала бабушкой. "Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за драгоценный подарок», — написала телезвезда.

Сябитова также отметила профессиоализм врачей, которые заботились о ее девочках.

Прибавлению в семействе радуются все родные Розы, а Ксения с мужем Максимом принимают бесконечные поздравления от своих поклонников и поклонников Розы.

Как отмечает СтарХит, беременность 30-летней Ксении далась нелегко. Будущая мамочка физически чувствовала себя плохо, жаловалась на токсикоз. И признавалась, что вряд ли будет супермамой, однако будет стараться ею стать.