Роза Сябитова стала бабушкой
30-летняя дочь знаменитой телесвахи Ксения родила первую девочку в браке с мужем Максимом.
О том, что дочь известной телесвахи Розы Сябитовой в положении, все узнали в апреле. 60-летняя Роза Раифовна сама сообщила об этом на видеоплатформе Premier.
А сегодня она рассказала о том, что стала бабушкой. "Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за драгоценный подарок», — написала телезвезда.
Сябитова также отметила профессиоализм врачей, которые заботились о ее девочках.
Прибавлению в семействе радуются все родные Розы, а Ксения с мужем Максимом принимают бесконечные поздравления от своих поклонников и поклонников Розы.
Как отмечает СтарХит, беременность 30-летней Ксении далась нелегко. Будущая мамочка физически чувствовала себя плохо, жаловалась на токсикоз. И признавалась, что вряд ли будет супермамой, однако будет стараться ею стать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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