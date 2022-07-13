Детские забавы нацистской Германии: свастика для тоддлеров

У немецких детишек были свои забавы. Непонятно слышать, что детям можно было грабить еврейские лавки и брать то, что душе угодно.

Какую веру принимали маленькие нацисты? Конечно ту, в которой воспитывались их родители. С полной верой в свое превосходство. В 1933 года жизнь людей изменилась навсегда, когда на пост канцлера стал Гитлер.

Первым делом перемены коснулись детского населения. Евреям больше не было места в Германии. Школьная реформа изменилась колоссально. Теперь детям приходилось в задачах раскидывать солдат по палаткам, а также писать патриотические тексты и фразы типа "Фюрер любил солдат".

История также была переписана. Именно арийская нация основала Греческую, Римскую, Персидскую империи. Остальное уделялось спортивным играм. Но особые уроки были по биологии. Там детей учили по фотографиям отличать "неправильных" людей, а также способы избавления от них.

Повсюду нужно было слушать гимн, даже, когда евреев силком выводили из их домов. Сострадания среди детей не было. Они это заслужили - твердили они.

Особое внимание прикладывалось к детским игрушкам. Большой популярностью пользовались фигурки Гитлера с поднятой правой рукой. Но такая политика была недолгой, потому что боялись неподобающего отношения к статуэткам. В запрете стали даже наборы по рисованию с лицом Гитлера.

Большой популярностью считались маленькие модели военных машин, а также фигурки солдатиков, которые могли бы имитировать военные действия.

Куклы были сделаны исключительно арийской внешности со светлыми волосами и голубыми глазами, чтобы развивать у людей расовый патриотизм.

В 1943 году игрушки больше не воспроизводили, т.к. нужно было больше налегать на изготовление военного оружия.