Чабрец и тимьян: в чем их сходства и различия

Эти растения относятся к одному роду, но отличаются внешним видом и химическим составом.

Оба растения относятся к роду семейства Яснотковые, поэтому их часто не различают и считают одним и тем же. Однако они различаются.

Тимьян ползучий, он же чабрец, стелется по земле и вырастает не выше 25 см. У него более яркие красно-фиолетовые цветки.

А тимьян обыкновенный - прямостоячее полукустарниковое растение, вырастающее до полуметра в высоту. Его цветки имеют нежно-розовый оттенок, а края листьев сильно завернуты внутрь.

Тимьян ползучий более холодостоек и в дикой природе встречается на Кавказе, в Сибири, в европейской части России, в Беларуси и Украине.

А естественная среда произрастания обыкновенного - юг Франции и Испания, так как он более теплолюбив.

Свойства этих близкородственных трав во многом схожи: оба вида содержат в своем составе тимол, обладающий лечебным эффектом. Они немного различаются только составом эфирных масел.

А вот другие виды тимьяна, например, тимьян лимонный, оказывают на организм уже совсем другое воздействие, нежели ползучий и обыкновенный.