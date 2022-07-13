Солист Rammstein получал по 150 000 долларов за каждое свидание с Лободой

Стали известны подробности романа солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна и украинской исполнительницы Светланы Лободы. Оказывается это был пиар-ход, а за каждое свидание с нашей певицей немецкий артист получал по 150 000 у. е.

Украинская исполнительница Светлана Лобода, хорошо известная в России прокомментировала слухи о проплаченном ее пиар-менеджером Нателлой Крапивиной "романе" с Тиллем Линдеманном.

В своих социальных сетях знаменитость разместила скриншот новостной ленты, которая пестрит сообщениями продюсера Кирилла Чибисова о том, сколько немецкий музыкант "имел" за каждое "свидание" с Лободой.

Отношения знаменитостей вызвали бурный интерес публики. Немец говорил не один раз, что ему нравится бывать в России (тогда артистка очень активно выступала в РФ), часто бывал и не прятался от папарацци. В компании экс-солистки "ВИА Гры" в том числе.

Позднее Лобода родила дочь, которой дала имя Тильда, а настоящего отца девочки исполнительница скрывает до сей поры.

Платный роман с солистом Rammstein исполнительница одобряла, а вот разоблачающие статьи знаменитости пришлись не по нраву. В своём блоге украинка написала:

Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала "Как избежать наказания за убийство"?

Сейчас Крапивина с Лободой не работает, Линдеманн ничего не говорит о связи, а сама Светлана Лобода в Россию попадёт только в 2072 году, так как ей запретили пересекать границу РФ аж 50 лет.