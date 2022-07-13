Более 200 литовских компаний стоят на грани банкротства из-за закрытия транзита в Калининград

В Литве более двух сотен компаний могут стать банкротами из-за запрета транзита российских грузов.

Запрет на транзит российских товаров в Калининград, наложенный литовским правительством, бумерангом возвращается самой же Литве.

Пострадает от этого, как и всегда в случаях санкций, не правительство, принимавшее данное решение. Пострадают предприниматели.

Сейчас более двух сотен литовских транспортных компаний испытывают серьезные финансовые проблемы. Некоторые находятся на грани банкротства.

"Из-за потери транзита в Калининград банкротство грозит более 200 транспортным фирмам Литвы, говорится в сообщении ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава", - передает ТАСС.

Напомним, что сегодня появилась информация о достижении договоренности между ЕС и Россией о возобновлении транзита.

При этом Дмитрий Песков прокомментировал эту новость и заявил, что пока окончательное решение принято не было.