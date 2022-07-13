Почему Ротару не высказывается о спецоперации до сих пор

Продюсер и критик Павел Рудченко знает, по какой причине известная ещё в СССР исполнительница не высказывает свою позицию относительно ситуации в Украине.

Продюсер и критик Павел Рудченко сообщил о том, в каком положении находится именитая артистка София Ротару, которой ставят в вину нежелание высказывать собственное мнение относительно спецоперации России в Украине.

Рудченко напомнил, что Ротару пришлось не по нраву присоединение Крыма к России, о чём она сообщила, а полуостров после этого знаменитость посещать перестала. А у Софии Михайловны там имеется недвижимость.

В РФ ее аудитория перешла уже в преклонный возраст, а на новую публику она не работает. И даже если певице планировать будущее вместе с Россией, ей будет довольно тяжело собирать стадионы, большие концертные залы исходя из ее такой проукраинской позиции.

Ранее о травле Ротару в Украине из-за её молчания о спецоперации рассказал музыкальный продюсер Сергей Лавров.

Ротару - умная артистка, сидит и молчит. Чего болтать-то. Если ты не понимаешь ничего в политике - лучше сидеть и молчать. Каждый должен заниматься своим делом. Политик должен рассуждать о политике, шахтер - добывать уголь, рыбак - рыбачить. И так далее. Артист должен петь, а не болтать своим языком - особенно то, чего он не понимает. Сначала взболтнут, а потом начинают переобуваться - "я не так понял, не то сказал".

Лавров напомнил, что за весь свой творческий путь Ротару никогда не была в центре политических игр и не состояла ни в каких партиях.