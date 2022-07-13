На Максима Галкина заведено уголовное дело
Юморист вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал из страны и из-за границы стал критиковать власти России.
46-летний шоумен Максим Галкин после отъезда из России активно критикует российское руководство и патриотов во время своих выступлений.
В итоге, как сообщает СтарХит, на в России на артиста заведено уголовное дело. Депутат Роман Худяков официально подтвердил эту информацию, уточняет издание.
В соцсетях госдеятель процитировал заявление "неравнодушного гражданина".
Из него следует, что «Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области усмотрел признаки состава преступления по ч 1 ст. 207.3 УК РФ".
"Максим Александрович Галкин допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к армии РФ", — говорится в сообщении депутата.
О том, что подобными высказываниями юморист сжигает мосты, ранее говорили многие политологи. К примеру, медиатехнолог Дмитрий Свиридов в своих соцсетях заявил, что "Галкин в Россию не вернется".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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