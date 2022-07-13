Военный эксперт Рожин: Войска РФ сейчас не могут начать штурм Одессы
Российский военный эксперт заявил, что сейчас нет возможности начать штурм Одессы.
Вооруженные силы Российской Федерации на данный момент не имеют возможности начать полномасштабный штурм Одессы.
Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" выразил российский военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, без взятия Николаева российские войска не смогут начать полномасштабное наступление на Одессу.
"Операция по взятию Одессы невозможна без взятия Николаева. А он уже станет плацдармом для дальнейшего наступления", - заявил он.
Также он заявил, что полное взятие Запорожской области является политической целью России.
Опубликовано: Николай Скира
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