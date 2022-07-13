Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с транзитом грузов в Калининградскую область России ещё не решена.
Днём 13 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что окончательного решения ситуации с блокадой Калининградской области России со стороны Литвы ещё не решена, ввиду чего Вильнюс всё ещё запрещает Москве осуществлять транзит товаров через данный регион.
В ночь на среду российское издание "Известие" сообщило, что Евросоюз представил России документ, разрешающий транзит в Калининград через литовские территории путём автомобильного и железнодорожного сообщения. Песков утверждает, что эта информация недостоверна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
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