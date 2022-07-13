Запад оказался «безоружен» против фактов о неонацизме на Украине представленных в Совбезе ООН
Представитель российской миссии при ООН Полянский назвал «обезоруживающими» факты о нацизме в Украине, которые были представлены членам Совбеза ООН.
Дмитрий Полянский прокомментировал ход неформального заседания Совета безопасности по борьбе с нацизмом.
«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли», - отметил Полянский.
Напомним, Россия инициировала специальное заседание Совбеза, чтобы представить доказательства поддержки неонацизма на Украине.
По словам постпреда, фото и видеоматериалы, представленные на встрече были слишком убедительными, чтобы западная коалиция что-то могла им противопоставить.
Отметим, что в 2018 году конгрессмены США также провели свое расследование формирования неонацизма на Украине и его поддержки властями. Представленные доказательства были направлены для реагирования Конгресса. Они также не вызывали сомнения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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