Представитель российской миссии при ООН Полянский назвал «обезоруживающими» факты о нацизме в Украине, которые были представлены членам Совбеза ООН.

Дмитрий Полянский прокомментировал ход неформального заседания Совета безопасности по борьбе с нацизмом.

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли», - отметил Полянский.

Напомним, Россия инициировала специальное заседание Совбеза, чтобы представить доказательства поддержки неонацизма на Украине.

По словам постпреда, фото и видеоматериалы, представленные на встрече были слишком убедительными, чтобы западная коалиция что-то могла им противопоставить.

Отметим, что в 2018 году конгрессмены США также провели свое расследование формирования неонацизма на Украине и его поддержки властями. Представленные доказательства были направлены для реагирования Конгресса. Они также не вызывали сомнения.