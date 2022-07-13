Киев запросил у Запада $9 млрд в месяц против прежних пяти
Аппетиты киевского режима выросли, о чем заявил в среду советник Зеленского по экономическим вопросам.
Как сообщил Олег Устенко в комментарии по вопросу для Financial Times, офис на Банковой нуждается уже в 9 млрд долларов финпомощи в месяц, против прежних пяти.
«Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета», сообщает издание со ссылкой на киевского чиновника.
Ранее президент США Джо Байден неоднократно обращался к Конгрессу с предложением о выделении правительству Украины от 1 до 1,5 млрд долларов в месяц и эти суммы были одобрены.
Опубликовано: Тарас Медведев
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