В Стамбуле начались закрытые переговоры РФ, Турции, Украины и ООН по зерну
В турецком Стамбуле стартовали переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Стороны обсуждают вопрос вывоза украинского зерна.
Днём среды пресс-служба администрации Тайипа Эрдогана сообщила, что в турецком городе Стамбул начались переговоры между делегациями Турции, России, Украины и Организации объединённых наций. Политики собрались для обсуждения вопроса создания зернового коридора на Украине.
Днём ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 19 июля в Тегеране состоится встреча Владимира Путина, Эрдогана и иранского лидера Раиси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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