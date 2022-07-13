В Стамбуле начались закрытые переговоры РФ, Турции, Украины и ООН по зерну

В турецком Стамбуле стартовали переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Стороны обсуждают вопрос вывоза украинского зерна.

Днём среды пресс-служба администрации Тайипа Эрдогана сообщила, что в турецком городе Стамбул начались переговоры между делегациями Турции, России, Украины и Организации объединённых наций. Политики собрались для обсуждения вопроса создания зернового коридора на Украине.

Днём ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 19 июля в Тегеране состоится встреча Владимира Путина, Эрдогана и иранского лидера Раиси.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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