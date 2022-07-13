Дела Холл ежегодно садится на пивную диету, хотя врачи это не рекомендуют

Для многих людей Великий пост — это причина отказаться от каких-либо излишеств, будь то еда, напитки или развлечения.

Что же касается Дела Холла, то он вот уже четвёртый год подряд постится, переходя на жидкую диету, состоящую исключительно из пива. Житель Цинциннати (Огайо, США) утверждает, что это отличный способ вернуться к здоровому образу мыслей и посмотреть на пиво новым взглядом.

Этот напиток можно употреблять здоровым способом, вместо того чтобы клеймить его как алкогольное зло.

За 46-дневный пост чудак даже сбрасывает вес, при этом он ратует за употребление разнообразного пива, ведь пить один и тот же сорт слишком скучно.

А вот врачи не поддерживают энтузиазм Дела, утверждая, что в такой диете нет ничего хорошего, даже если учесть, что мужчина принимает витамины.

Докторов немного успокаивает лишь то, что Дел не сидит на пиве постоянно, а только во время Великого поста.