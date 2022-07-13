Апельсиновое вино: как делают этот прекрасный напиток
В наши дни апельсиновое вино можно найти повсюду - от винных магазинов до меню ресторанов. Этот сорт вина действительно приятен на вкус благодаря широкому спектру вкусовых характеристик
Многие люди понятия не имеют, что такое апельсиновое вино на самом деле.
Во-первых, давайте проясним важное недоразумение, которое, по мнению винных профессионалов, возникает постоянно: апельсиновое вино абсолютно не производится из апельсинов. Как и большинство красных, белых и даже розовых вин, апельсиновое вино получают путем брожения виноградного сока.
Как его делают
Апельсиновое вино в своей простейшей форме - это белое вино, которое готовится как красное вино”, - сказал Мэтт Танстолл, совладелец и директор по напиткам Stems & Skins, натурального винного бара в Северном Чарльстоне, Южная Каролина.
Это означает, что белый виноград прессуется и остается в контакте с кожицей, пока сок ферментируется. Вино, приготовленное таким образом, часто называют вином, контактирующим с кожей.
Этот метод отличается от приготовления белого вина, при котором перед ферментацией снимается кожица. В случае с апельсиновым вином контакт с кожей придает ему апельсиновый оттенок, которым славится это вино.
Он также может вытягивать танины, которые являются природными соединениями, которые могут иметь горький или вяжущий вкус и могут вызывать ощущение сухости во рту.
Каково на вкус апельсиновое вино
По словам Берригана, некоторые апельсиновые вина по вкусу чем-то напоминают белое вино, в то время как другие имеют интенсивный, ореховый и окислительный вкус, похожий по стилю на херес.
По словам Берригана, ноты апельсина довольно распространены и могут варьироваться от легкого мандарина до глубокого кроваво-оранжевого.
Одна из причин огромного разнообразия вкусов различных апельсиновых вин заключается в том, что существует множество различий в способе их приготовления — иногда виноделы допускают контакт с кожей всего на несколько часов, но это может продолжаться и месяцами.
Опубликовано: Силивончик Алина
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