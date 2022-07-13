Выиграв в лотерею, преступник решил начать честную жизнь и возместить убытки своим жертвам
Марсело Паредес довольно известен в Пуэрто-Мадрине (Аргентина), вот только доброй его славу не назовёшь.
Мужчина, которого многие знают под прозвищем Рамбито, давно избрал преступный путь, и его семь раз судили за грабежи и кражи.
Но всё изменилось, когда Рамбито посчастливилось выиграть в лотерею немаленькую сумму, которая составляет около 850000 долларов.
Первое, что сделал экс-грабитель — это явился в полицейский участок и сообщил представителям власти, что отныне он будет вести честную жизнь.
Это похвально, и Рамбито пошёл ещё дальше.
Сообщается, что новоиспечённый богатей отыскал двух жертв, которые в своё время пострадали от его действий, и предложил вернуть им деньги, да не просто так, а в двойном размере.
Опубликовано: Игнат Ветров
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