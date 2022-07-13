Депутат Худяков анонсировал арест Галкина в Турции за дискредитацию ВС РФ
Российский депутат Роман Худяков утверждает, что певца Максима Галкина должны арестовать, когда он прилетит в Турцию.
Днём 13 июля депутат Госдумы России Роман Худяков объявил о скором аресте российского музыканта Максима Галкина, сообщив, что он является фигурантом уголовного дела о дискредитации вооружённых сил России, действующих как на родине, так и за рубежом.
По словам Худякова, Турция является дружественной России страной, ввиду чего между государствами заключён договор об экстрадиции преступников. Таким образом, прилетающий 28 июля в Турцию на концерт Галкин может быть задержан и этапирован в Москву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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