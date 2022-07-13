Ради волшебного амулета юноша из Нигерии вырезал глазное яблоко 12-летнему мальчику
Шокирующий инцидент, произошедший в Кано (Нигерия), доказывает, что некоторые люди не прочь поверить в волшебство и готовы ради него на жестокие поступки.
Всё началось с того, что 17-летний Исах Хассан разговорился со своим другом Сами Абдулом Рахманом и рассказал, что мечтает о магическом амулете, с помощью которого он мог бы исчезать, когда ему вздумается.
16-летний приятель заверил Исаха, что такая мечта не совсем несбыточна, достаточно всего лишь обратиться к его бабушке-колдунье.
Юноша и впрямь отправился к 100-летней Фурере Абубакар, которая сообщила, что для амулета потребуется важный ингредиент — человеческий глаз.
Недолго думая, Исах отправился на поиски жертвы и вскоре выбрал Мустафу Юнусу, 12-летнего мальчика-нищего.
Заманив ребёнка в кусты, злодей связал ему руки и вырезал правый глаз ножом, после чего скрылся. Вскоре пострадавшего заметили местные жители, которые обратились в полицию и к медикам.
Мустафа проходит лечение в больнице, а полицейские через несколько дней вышли на след Исаха, которого арестовали вместе с другом и его бабушкой.
Кстати, никакого амулета преступный юноша так и не получил. Глаз колдунье он принёс, но она потребовала ещё и плату в размере 1,20 долларов, при этом у Исаха не было таких денег. Фурера велела несостоявшемуся клиенту припрятать глазное яблоко и принести его вновь, когда он разживётся деньгами. Однако, через пару дней злодей опечалился, поняв, что главный ингредиент колдовства сгнил.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
МИД Германии: в настоящее время вести переговоры с Россией невозможно
Рогозин отдал приказ экипажу МКС отключить европейский модуль ERA
Кулеба: целью Украины остаётся освобождение территорий на юге и востоке
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину