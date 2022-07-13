Ради волшебного амулета юноша из Нигерии вырезал глазное яблоко 12-летнему мальчику

Шокирующий инцидент, произошедший в Кано (Нигерия), доказывает, что некоторые люди не прочь поверить в волшебство и готовы ради него на жестокие поступки.

Всё началось с того, что 17-летний Исах Хассан разговорился со своим другом Сами Абдулом Рахманом и рассказал, что мечтает о магическом амулете, с помощью которого он мог бы исчезать, когда ему вздумается.

16-летний приятель заверил Исаха, что такая мечта не совсем несбыточна, достаточно всего лишь обратиться к его бабушке-колдунье.

Юноша и впрямь отправился к 100-летней Фурере Абубакар, которая сообщила, что для амулета потребуется важный ингредиент — человеческий глаз.

Недолго думая, Исах отправился на поиски жертвы и вскоре выбрал Мустафу Юнусу, 12-летнего мальчика-нищего.

Заманив ребёнка в кусты, злодей связал ему руки и вырезал правый глаз ножом, после чего скрылся. Вскоре пострадавшего заметили местные жители, которые обратились в полицию и к медикам.

Мустафа проходит лечение в больнице, а полицейские через несколько дней вышли на след Исаха, которого арестовали вместе с другом и его бабушкой.

Кстати, никакого амулета преступный юноша так и не получил. Глаз колдунье он принёс, но она потребовала ещё и плату в размере 1,20 долларов, при этом у Исаха не было таких денег. Фурера велела несостоявшемуся клиенту припрятать глазное яблоко и принести его вновь, когда он разживётся деньгами. Однако, через пару дней злодей опечалился, поняв, что главный ингредиент колдовства сгнил.